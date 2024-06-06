Усик объявил о намерении перейти в другую весовую категорию

«Думаю, возможно, после матча-реванша я сброшу свой вес до тяжелого. Я хочу выступать больше в тяжелом весе. Я могу стать абсолютным чемпионом во второй раз. Это мой план. Дело в том, что когда я начинаю готовиться к тренировочному сбору, мне каждый раз приходится есть. Для меня это тяжело», — сказал Усик.

Бой-реванш между Фьюри и Усиком состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Поединок будет проходить в супертяжелой весовой категории.

Усик перешел в супертяжелый вес в 2019 году и провел в нем шесть поединков. После победы над Фьюри в мае этого года 37-летний украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.

Всего на счету Усика 22 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 22 победы (14 — нокаутом).