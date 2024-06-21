Боксер Райан Гарсия отстранен, результат боя с Хейни аннулирован

Напоминм, Гарсия одержал победу над бывшем чемпионом мира по версии WBC Девином Хейни раздельным решением судей в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). По ходу поединка Гарсия отправил Хейни в нокдаун три раза. Однако, несмотря на победу, спортсмен не получил пояс из-за того, что не прошел взвешивание накануне и его вес превысил допустимый почти на полтора килограмма.

Ранее антидопинговая организация VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) объявила о том, что допинг-проба, взятая у Гарсии перед поединком против Хейни, который прошел 20 апреля, дала положительный результат на остарин. В анализе также нашли следы нандролона, но его наличие не подтверждено и требует дальнейшего лабораторного анализа. Сам боксер отрицал, что принимал запрещенные препараты, и намерен подать в суд на VADA. В четверг он объявил о завершении карьеры.

Атлетическая комиссия признала победу Гарсии недействительной. Он должен выплатить $1,2 млн, заработанных за бой, а также штраф в размере $10 тысяч. Боксер достиг соглашения с комиссией, приняв решение об отстранении, которое завершится 20 апреля 2025 года.