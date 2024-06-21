Боксер Райан Гарсия отстранен, результат боя с Хейни аннулирован
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила на год от соревнований завершившего боксерскую карьеру Райана Гарсию за допинг, сообщает ESPN.
Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила на год от соревнований завершившего боксерскую карьеру Райана Гарсию за допинг, сообщает ESPN.
Напоминм, Гарсия одержал победу над бывшем чемпионом мира по версии WBC Девином Хейни раздельным решением судей в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). По ходу поединка Гарсия отправил Хейни в нокдаун три раза. Однако, несмотря на победу, спортсмен не получил пояс из-за того, что не прошел взвешивание накануне и его вес превысил допустимый почти на полтора килограмма.
Ранее антидопинговая организация VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) объявила о том, что допинг-проба, взятая у Гарсии перед поединком против Хейни, который прошел 20 апреля, дала положительный результат на остарин. В анализе также нашли следы нандролона, но его наличие не подтверждено и требует дальнейшего лабораторного анализа. Сам боксер отрицал, что принимал запрещенные препараты, и намерен подать в суд на VADA. В четверг он объявил о завершении карьеры.
Атлетическая комиссия признала победу Гарсии недействительной. Он должен выплатить $1,2 млн, заработанных за бой, а также штраф в размере $10 тысяч. Боксер достиг соглашения с комиссией, приняв решение об отстранении, которое завершится 20 апреля 2025 года.