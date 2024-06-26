Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу

37-летний Усик не смог встретится с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем, чтобы провести защиту титула Международной боксерской федерации (IBF). Новым временным чемпионом IBF стал английский боксер Даниель Дюбуа, победивший шедшего без поражений Хрговича 1 июня. Обладателем титула IBF, которым Усик владел три года, станет победитель боя между 26-летним Дюбуа и его соотечественником 34-летним Энтони Джошуа.

«Энтони и Даниель, я знаю, что титул IBF важен для вас. Это мой подарок вам на 21 сентября» — сказал Усик в видео сообщении, которое разместил в одной из соцсетей.

18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке. После боя Фьюри активировал пункт о реванше, который был прописан в контракте на первый бой. Он состоится 21 декабря 2024 года.