Федерация бокса России пожизненно отстранила оскорбившего россиянина бойца

Источник: Соцсети

В мае на турнире промоушена Hardcore FC, прошедшем в Москве, Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с другим бойцом лиги Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Позже азербайджанский боец принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ.

«Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно. Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в сообщении Федерации бокса России в телеграм-канале.