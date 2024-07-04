Федерация бокса России пожизненно отстранила оскорбившего россиянина бойца
Азербайджанский боец Джавид Рзаев пожизненно отстранен от соревнований под эгидой Федерации бокса России, сообщается в телеграм-канале организации.
Азербайджанский боец Джавид Рзаев пожизненно отстранен от соревнований под эгидой Федерации бокса России, сообщается в телеграм-канале организации.
В мае на турнире промоушена Hardcore FC, прошедшем в Москве, Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого он вступил в перепалку с другим бойцом лиги Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Позже азербайджанский боец принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ.
«Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно. Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — говорится в сообщении Федерации бокса России в телеграм-канале.
Также организация возобновила действие лицензии Hardcore FC. В сообщении сказано, что лига «признала вину и приняла ответственность за свои действия». За повторное нарушение Hardcore FC снова ее лишится, но уже без права восстановления. Отмечается, что Hardcore FC предприняла меры, которые направлены на усиление запрета на дискриминацию в области спорта, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий.