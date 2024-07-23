Международную ассоциацию бокса исключили из списка признанных федераций
Президентом IBA с 2020 года является россиянин Умар Кремлев.
Президентом IBA с 2020 года является россиянин Умар Кремлев.
Сессия Международного олимпийского комитета в Париже единогласно приняла решение об исключении Международной ассоциации бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.
В аргументации принятого решения подчеркивается, что IBA не соответствует условиям, установленным МОК для признания: федерация не повысила свою финансовую прозрачность, не обеспечила мониторинг и контроль честности рефери, а также не обеспечила полную и эффективную реализацию всех предложенных МОК мер.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК от 22 июня 2023 года отозвать признание организации. Исполком МОК 7 июня того же года рекомендовал сессии комитета не возвращать признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, так как ассоциация не выполнила необходимые для этого условия, обозначенные МОК в декабре 2021 года.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA (тогда — AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. Боксерский турнир на Олимпиаде-2024 вновь пройдет без участия IBA. Спортсмены из России в олимпийском турнире не будут принимать участие.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На Игры поедут 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.