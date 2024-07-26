Усик объяснил, почему не купил Rolls-Royce после победы над Фьюри
Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему отказался от покупки автомобиля Rolls-Royce после победы над британцем Тайсоном Фьюри.
Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему отказался от покупки автомобиля Rolls-Royce после победы над британцем Тайсоном Фьюри.
Напомним, 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.
Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF).
— Ты сказал мне, что купишь Rolls-Royce, если победишь Фьюри. Ты купил Rolls-Royce?
— Нет. Я думаю, нужно мне это или нет. Это слишком дорогая машина. Лучше я вложу эти деньги в бизнес, в образование моих детей. У меня есть машина, причем не одна. Я бы хотел взять Rolls-Royce, но я пока думаю. Если бы я был один, вообще без проблем! Но у меня четверо детей, жена, большая семья, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.
После боя Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше с Александром Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.