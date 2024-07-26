Усик объяснил, почему не купил Rolls-Royce после победы над Фьюри

— Нет. Я думаю, нужно мне это или нет. Это слишком дорогая машина. Лучше я вложу эти деньги в бизнес, в образование моих детей. У меня есть машина, причем не одна. Я бы хотел взять Rolls-Royce, но я пока думаю. Если бы я был один, вообще без проблем! Но у меня четверо детей, жена, большая семья, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.