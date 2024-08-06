МОК считает, что мировому боксу нужна замена IBA

Источник: Соцсети

5 августа в Париже состоялась пресс-конференция представителей IBA по вопросам гендерного равенства в боксе. По ходу мероприятия глава IBA Умар Кремлев вновь раскритиковал членов МОК за методы управления организацией.

Большая часть вопросов была посвящена ситуации с боксершами Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которые были сняты с соревнований на чемпионате мира 2023 года, но были допущены МОК до участия в Олимпийских играх в Париже. Ранее Кремлев объявил о начале общественного расследования против главы МОК Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений организации в отношении спортсменов.

По итогам данной пресс-конференции представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что мировому боксу необходима новая организация, способная заменить IBA.

«Не буду комментировать то, что сказано было вчера. Это ясно демонстрирует, что бокс нуждается в новой федерации. IBA просто не способна вести дела, посмотрите на людей из этой организации. Все, кто не смотрел вчерашнюю пресс-конференцию, — посмотрите. Она ответит на вопрос, почему мы нуждаемся в новой федерации. Надеемся, что национальные федерации объединятся, и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе мы сможем увидеть бокс в программе Олимпиады», — сказал Адамс.

Ранее МОК исключил IBA из числа признанных организацией международных спортивных федераций. В 2019 году МОК отозвал признание IBA. Боксерский турнир на Олимпиаде в Токио был сохранен, но его проводила специальная комиссия МОК. В июне 2023 года Спортивный арбитражный суд отклонил срочную просьбу IBA о приостановлении исполнения рекомендации исполкома МОК.