Иман Хелиф подала иск против Илона Маска и Джоан Роулинг

Иман Хелиф подозревается в том, что она является биологическим мужчиной. В 2023 году алжирку отстранили от чемпионата мира по боксу из-за проваленного теста, который был проведен Международной боксерской ассоциацией (IBA). Он выявил у Хелиф наличие мужских XY-хромосом и повышенный уровень тестестерона. Несмотря на это МОК допустил спортсменку до участия в Олимпиаде-2024 пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом».