Иман Хелиф подала иск против Илона Маска и Джоан Роулинг

Адвокат спортсменки Набиль Буди заявил, что Хелиф обратилась в французскую прокуратуру с жалобой из-за массовой травли в Интернете после скандала с проваленным гендерным тестом. Иск подан против соцсети X. Также в жалобе фигурируют ее владелец Илон Маск, автор серии книг «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и бывший президент США Дональд Трамп, которые ранее публично критиковали выступление Хелиф на Олимпийских играх в Париже.
Иман Хелиф подозревается в том, что она является биологическим мужчиной. В 2023 году алжирку отстранили от чемпионата мира по боксу из-за проваленного теста, который был проведен Международной боксерской ассоциацией (IBA). Он выявил у Хелиф наличие мужских XY-хромосом и повышенный уровень тестестерона. Несмотря на это МОК допустил спортсменку до участия в Олимпиаде-2024 пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом».
Хелиф выступает в любительском женском боксе с 2018 года. В 2021 году она принимала участие в Олимпийских играх в Токио, где сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии. Через год Хелиф выиграла чемпионат Африки и Средиземноморские игры в первом полусреднем весе (до 63 кг), а также дошла до финала чемпионата мира.