Избитому в Крыму боксеру сделают третью операцию на глазу

«13 августа Диме в клинике в Москве сделали вторую операцию на поврежденном глазу. Сейчас он чувствует себя хорошо и ближайшие дни проведет в клинике под наблюдением врачей. И вскоре ему будет сделана еще одна операция и, может быть, еще не одна. Врачи сказали, что восстановление после травмы будет очень долгим, но многое будет зависеть от того, как будет работать его организм. Врачи говорят, что им нравится, как проходит операционный процесс, они положительно, но пока очень осторожно оценивают результаты своей работы. Травма очень серьезная и поэтому многие врачи за Диму не брались. Многое зависит от того, как сейчас будет реагировать глаз на хирургические вмешательства, как будет проходить восстановление. Потому что оно еще только началось. Благо сейчас то, что врачи работают, делают все нужное и все контролируют, а у Димы молодой и здоровый организм», — приводит слова личного тренера Двали РИА Новости.