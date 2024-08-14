Избитому в Крыму боксеру сделают третью операцию на глазу

23-летний боксер приехал в Феодосию, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. В итоге Дмитрий Двали получил серьезные травмы после того, как заступился за незнакомца. Спортсмена избивала толпа, участники потасовки прыгали по нему. При этом, как отмечает личный тренер боксера Иван Щелок, нападавшие были крепкими спортивными мужчинами в возрасте 25−26 лет, притом что вес боксера — 54 килограмма.
«13 августа Диме в клинике в Москве сделали вторую операцию на поврежденном глазу. Сейчас он чувствует себя хорошо и ближайшие дни проведет в клинике под наблюдением врачей. И вскоре ему будет сделана еще одна операция и, может быть, еще не одна. Врачи сказали, что восстановление после травмы будет очень долгим, но многое будет зависеть от того, как будет работать его организм. Врачи говорят, что им нравится, как проходит операционный процесс, они положительно, но пока очень осторожно оценивают результаты своей работы. Травма очень серьезная и поэтому многие врачи за Диму не брались. Многое зависит от того, как сейчас будет реагировать глаз на хирургические вмешательства, как будет проходить восстановление. Потому что оно еще только началось. Благо сейчас то, что врачи работают, делают все нужное и все контролируют, а у Димы молодой и здоровый организм», — приводит слова личного тренера Двали РИА Новости.
Двали выиграл золото чемпионата Европы 2024 года и становился чемпионом России в 2022 году в весовой категории до 54 кг. Также он также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.