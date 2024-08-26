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Боксер Усик передумал баллотироваться в президенты Украины

Украинский боксер Александр Усик заявил, что передумал становиться президентом Украины.

Источник: Reuters

«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Потому что я не верю в политику.

Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Video NV.

В прошлом году, после того как Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри, в интервью YouTube-каналу Seconds Out он заявил: «Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты».

Напомним, 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.

Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF).

После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.