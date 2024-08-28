Младший сын Кости Цзю завоевал титул WBO Inter-Continental

«В начале боя было непросто. Но потом все наладилось. Я не ожидал, что он окажется настолько крепким. Он меня сильно впечатлил. Я не хочу быть слабаком. Пришлось переломить себя. Дальше всё зависит от промоутера и менеджера. Что скажут, то и будем делать. Этот бой был пробуждающим звонком. Я понял, что нужно поработать над большим количеством аспектов. Мой путь только начинается», — сказал Цзю после боя.