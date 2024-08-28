Младший сын Кости Цзю завоевал титул WBO Inter-Continental

В главном бою вечера на турнире в Сиднее 26-летний боксер победил соотечественника Коэна Мазудье. Во втором раунде Цзю-младший отправил своего соперника в стоячий нокдаун. Поединок закончился победой Никиты техническим нокаутом в девятом раунде.
«В начале боя было непросто. Но потом все наладилось. Я не ожидал, что он окажется настолько крепким. Он меня сильно впечатлил. Я не хочу быть слабаком. Пришлось переломить себя. Дальше всё зависит от промоутера и менеджера. Что скажут, то и будем делать. Этот бой был пробуждающим звонком. Я понял, что нужно поработать над большим количеством аспектов. Мой путь только начинается», — сказал Цзю после боя.
Никита Цзю одержал десятую победу на профессиональном ринге и стал обладателем чемпионских поясов WBO Inter-Сontinental и IBF Australasian. На его счету нет ни одного поражения.
Цзю-младший начал профессиональную карьеру в 2022 году. В ноябре 2023 года он техническим нокаутом победил соотечественника Дилана Биггса и стал чемпионом Австралии. Ранее Никита Цзю также становился чемпионом страны среди юниоров.
Никита Цзю является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, который владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.
Его старший брат Тим (Тимофей) также является профессиональным боксером. В марте 2023 года он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В марте этого года Тим Цзю в титульном поединке раздельным решением проиграл американцу Себастьяну Фундоре и потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На счету Тима Цзю 24 победы (17 — нокаутом) в 25 поединках.