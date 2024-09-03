Японец защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Иноуэ владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 31-летний спортсмен во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории.