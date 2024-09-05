Гай Ричи снял проморолик к поединку Дюбуа и Джошуа

Ранее стало известно, что на бой были распроданы 90 тысяч билетов, после чего председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, являющийся одним из главных организаторов поединка, подал запрос на увеличение вместимости стадиона «Уэмбли».