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Гай Ричи снял проморолик к поединку Дюбуа и Джошуа

Бой за титул IBF в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа состоится 21 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи, работающий в жанре криминальной комедии, снял проморолик к боксерскому поединку между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Ричи известен такими работами, как «Карты, деньги, два ствола», «Джентльмены», «Большой куш», «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни младшим, «Гнев человеческий».

Ранее стало известно, что на бой были распроданы 90 тысяч билетов, после чего председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, являющийся одним из главных организаторов поединка, подал запрос на увеличение вместимости стадиона «Уэмбли».

Предыдущий рекорд «Уэмбли» для боксерских поединков был установлен в 2021 году, когда на бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта было продано 94 тысячи билетов.