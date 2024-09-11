Федерация бокса Алжира присоединилась к World Boxing

Алжирка Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже завоевала золото в весовой категории до 66 кг. IBA в 2023 году отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития — выступление Хелиф на Играх в Париже вызвало широкий общественный резонанс.