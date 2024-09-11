Федерация бокса Алжира присоединилась к World Boxing

Как сообщает пресс‑служба организации, федерации бокса Алжира и Японии присоединились к международной федерации World Boxing.
В настоящее время в World Boxing насчитывается 44 национальных ассоциаций, семь из которых стали членами федерации после Олимпийских игр в Париже.
Альтернативная организация World Boxing была основана вышедшими из состава Международной боксерской ассоциации (IBA) национальными федерациями. В ответ на заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном исключении бокса из программы летних Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе World Boxing пытается добиться олимпийского признания и участвовать в проведении олимпийского турнира.
Алжирка Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже завоевала золото в весовой категории до 66 кг. IBA в 2023 году отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития — выступление Хелиф на Играх в Париже вызвало широкий общественный резонанс.