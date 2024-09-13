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Тайсона до сих пор не допустили до боя с блогером Джейком Полом

Комиссия разрешит легендарному боксеру участвовать в поединке лишь после прохождения медицинских тестов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона до сих пор не допустили до боя против блогера Джейка Пола.

«Майк пока не получил официальный допуск от атлетической комиссии. Ближе к бою он пройдет ряд медицинских тестов, которые позволят дать оценку состоянию его здоровья. Уже после этого комиссия даст допуск», — приводит ТАСС слова одного из организаторов поединка.

58-летний Майк Тайсон и 27-летний Джейк Пол подерутся 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Изначально поединок был запланирован на 20 июля, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья Тайсона.

Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях.

На счету Джейка Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.