Тайсона до сих пор не допустили до боя с блогером Джейком Полом

Бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона до сих пор не допустили до боя против блогера Джейка Пола.
«Майк пока не получил официальный допуск от атлетической комиссии. Ближе к бою он пройдет ряд медицинских тестов, которые позволят дать оценку состоянию его здоровья. Уже после этого комиссия даст допуск», — приводит ТАСС слова одного из организаторов поединка.
58-летний Майк Тайсон и 27-летний Джейк Пол подерутся 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Изначально поединок был запланирован на 20 июля, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья Тайсона.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях.
На счету Джейка Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.