СМИ раскрыли причину задержания Усика в Польше

Как пишет польский портал Onet со ссылкой на промоутера Анджея Василевского, причиной задержания чемпиона мира по боксу Александра Усика в аэропорту Кракова был его протест против недопуска на рейс его спутника.
«Службы не захотели пускать на борт товарища Усика по непонятным для них причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и против задержания спутника. В результате оба были задержаны», — говорится в статье.
«Все хорошо, я на свободе, слава Богу. Благодарю дипломатов. Я свободен, “короновать” меня не нужно», — сказал сам Усик после освобождения.
18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.
Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF). После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.