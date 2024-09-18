Стало известно, почему на Усика надели наручники в аэропорту

Как утверждает пресс-секретарь карпатского коменданта Пограничной стражи Польши майор Яцек Михайловский, на украинского боксера Александра Усика в аэропорту польского Кракова надели наручники из-за его большого роста и активной жестикуляции.
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат парламента Украины Жан Беленюк сообщил, что Усика задержали в аэропорту польского Кракова. Беленюк опубликовал видео, на которых сотрудники правопорядка сопровождают закованного в наручники Усика. Позднее супруга боксера Екатерина Усик заявила, что ее мужа отпустили.
По данным польских СМИ, причиной задержания чемпиона мира по боксу Александра Усика в аэропорту Кракова был его протест против недопуска на рейс его спутника.
В мае украинец победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.
Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF). После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.