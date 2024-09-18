Стало известно, почему на Усика надели наручники в аэропорту

Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF). После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.