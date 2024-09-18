Промоутер Усика поделился подробностями задержания боксера

«Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом FR2777 RyanAir из Кракова в Салоники, перед этим проехав больше 11 часов из Киева в Краков автомобилем и немного устав. Усик имел приоритетную очередь на посадку, а его товарищ — общую очередь. Ожидая посадку, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания. После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого всё и началось. Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние другого Александра как “глубокое алкогольное опьянение” и не позволили пройти на рейс», — написал Красюк на своей странице в социальных сетях.