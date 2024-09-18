Промоутер Усика поделился подробностями задержания боксера

«Александр вместе со своим другом (тоже Александром) вылетали рейсом FR2777 RyanAir из Кракова в Салоники, перед этим проехав больше 11 часов из Киева в Краков автомобилем и немного устав. Усик имел приоритетную очередь на посадку, а его товарищ — общую очередь. Ожидая посадку, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания. После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого всё и началось. Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние другого Александра как “глубокое алкогольное опьянение” и не позволили пройти на рейс», — написал Красюк на своей странице в социальных сетях.
Промоутер Усика рассказал, что боксер твердо заявил, что не покинет своего друга, не улетит без него и не собирается покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии. На что полицейские пригрозили задержанием и одеванием наручников. Тогда Усик протянул руки.
«Полицейский надел наручники на запястье. И только на него, потому что, как видно на видео, которое снял кто-то из пассажиров, другой Александр идёт без наручников и держит в руке дорожную сумку. В местном здании полиции второму Александру предложили пройти тест, который показал содержание алкоголя, эквивалентное одной бутылке пива. После этого между полицейскими и сотрудниками авиакомпании произошёл “неприятный разговор”, однако уже было поздно. Будем ждать официальных извинений и компенсаций от авиакомпании RyanAir и от польских правоохранителей», — добавил Красюк.
В мае украинец победил Тайсона Фьюри и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.
Позднее Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу, отказавшись от пояса Международной боксерской федерации (IBF). После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый поединок. Спортсмены встретятся 21 декабря в Саудовской Аравии.