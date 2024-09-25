Стало известно, сколько Дюбуа и Джошуа заработали за бой

У 27-летнего Дюбуа 22 победы и два поражения. Джошуа в 2017—2021 годах был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. На счету 34-летнего британца 28 побед и четыре поражения, в том числе два — от бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.