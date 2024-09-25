Стало известно, сколько Дюбуа и Джошуа заработали за бой

Издание GB News опубликовало гонорары боксеров. Джошуа заработал 8 миллионов долларов, а Дюбуа — 4,7 миллиона долларов, причем в эту сумму также вошел бонус за досрочную победу. Боксеры также получат процент от платных трансляций: Джошуа достанется порядка 33,5 миллиона долларов, а Дюбуа — около 13,5 миллиона долларов.
Бой Джошуа — Дюбуа установил новый рекорд по числу зрителей в XXI веке. Поединок посетили 98 128 человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году также на «Уэмбли», когда 94 тысячи человек посмотрели бой Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.
По итогам пяти неполных раундов Дюбуа выбросил 230 ударов (против 139 у Джошуа). Из них в цель попал 91 удар, тогда как Джошуа донес 60 ударов.
У 27-летнего Дюбуа 22 победы и два поражения. Джошуа в 2017—2021 годах был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. На счету 34-летнего британца 28 побед и четыре поражения, в том числе два — от бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.