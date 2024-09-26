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Бивол — о бое против Бетербиева: Это будет финал моей карьеры

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол высказался перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против соотечественника Артура Бетербиева.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

12 октября в Эр-Рияде Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«До боя осталось всего две с половиной недели. Это здорово, потому что я проделал большой путь в моей боксерской карьере, и это будет ее финал. Вся моя карьера, все мои соперники вели меня к этому моменту — чтобы я стал номером один в полутяжелом весе», — приводит слова Бивола IFL TV.

Ранее стало известно, что бывшая жена Бивола Екатерина будет болеть за Бетербиева.

«Да, я буду болеть за Артура. Я знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца моих детей. Но когда он полностью отвернулся от детей, я прокляла его. И простит меня бог. Но я не буду лукавить. Теперь я всегда болею против него», — написала Екатерина в социальных сетях.

Поединок российских боксеров должен был состояться 1 июня, но был перенесен из‑за травмы Бетербиева. 33-летний Бивол имеет в своем активе 23 победы, 12 из них — нокаутом. В активе 39-летнего Бетербиева 20 побед (все — нокаутом) без единого поражения.