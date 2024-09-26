Бивол — о бое против Бетербиева: Это будет финал моей карьеры

«Да, я буду болеть за Артура. Я знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца моих детей. Но когда он полностью отвернулся от детей, я прокляла его. И простит меня бог. Но я не буду лукавить. Теперь я всегда болею против него», — написала Екатерина в социальных сетях.