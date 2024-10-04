Олимпийский чемпион по боксу помог задержать преступника

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев рассказал ТАСС, как помог задержать сбежавшего из суда в Екатеринбурге преступника.
«Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда. Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их правоохранителю. Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине», — рассказал 39-летний боксер.
Помимо олимпийского золота, на счету Мехонцева также два золота чемпионата Европы 2008 и 2010 годов и бронза чемпионата мира 2011 года.
В профессиональном боксе он одержал 13 побед (8 — нокаутом) в 14 поединках при одном ничейном исходе. Последний бой Егор Мехонцев провел в 2017 году.