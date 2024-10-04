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Олимпийский чемпион по боксу помог задержать преступника

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Егор Мехонцев сообщил, что заломил руки сбежавшему из зала суда преступнику.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев рассказал ТАСС, как помог задержать сбежавшего из суда в Екатеринбурге преступника.

«Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда. Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их правоохранителю. Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине», — рассказал 39-летний боксер.

Помимо олимпийского золота, на счету Мехонцева также два золота чемпионата Европы 2008 и 2010 годов и бронза чемпионата мира 2011 года.

В профессиональном боксе он одержал 13 побед (8 — нокаутом) в 14 поединках при одном ничейном исходе. Последний бой Егор Мехонцев провел в 2017 году.