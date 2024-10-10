Дмитрий Бивол рассказал, как побьет Артура Бетербиева

«Все мои навыки должны быть на высочайшем уровне. Не только скорость и перемещения — все. Джеб, удар справа, мощь. Я должен замечать любую угрозу. Как избежать навала от Бетербиева? Пока не знаю. Посмотрим. Я старался подготовиться ко всему. На тренировках мы обсудили все нюансы. А как все сложится, покажет только сам бой.



Что касается силы его ударов… Лучше не испытывать ее на себе. Идеальный вариант — вообще не пропускать удары. Не хочу проверять, смогу ли я выдержать его удар или нет. В его случае даже слабые удары могут быть опасными. А после сильных тебя могут и закопать. У меня такой силы нет, но бить я умею. Я тоже планирую попасть по нему раз или два», — сказал Бивол.