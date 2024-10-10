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Дмитрий Бивол рассказал, как побьет Артура Бетербиева

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, как планирует выиграть поединок за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом сообщает BoxingScene.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Титульный поединок российских боксеров состоится в субботу, 12 октября, в Эр-Рияде. На кону будут стоять пояса WBA Super, IBO, IBF, WBC и WBO.

«Все мои навыки должны быть на высочайшем уровне. Не только скорость и перемещения — все. Джеб, удар справа, мощь. Я должен замечать любую угрозу. Как избежать навала от Бетербиева? Пока не знаю. Посмотрим. Я старался подготовиться ко всему. На тренировках мы обсудили все нюансы. А как все сложится, покажет только сам бой.

Что касается силы его ударов… Лучше не испытывать ее на себе. Идеальный вариант — вообще не пропускать удары. Не хочу проверять, смогу ли я выдержать его удар или нет. В его случае даже слабые удары могут быть опасными. А после сильных тебя могут и закопать. У меня такой силы нет, но бить я умею. Я тоже планирую попасть по нему раз или два», — сказал Бивол.

На счету 33-летнего Бивола 23 победы в 23 поединках, 12 из которых были одержаны нокаутом. В активе 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 поединках. Все свои победы уроженец Дагестана одержал нокаутом.