Бетербиев рассказал о самом дорогом «подарке» за победу над Биволом

«Сделаю ли я себе какой-нибудь дорогой подарок за эту победу? Нет, ничего не куплю. Просто приду домой и обниму маму. Поговорил с мамой после боя. Она очень счастлива. Это настоящий хэппи-энд», — заявил Бетербиев в интервью Boxing King Media.