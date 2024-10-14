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Бетербиев рассказал о самом дорогом «подарке» за победу над Биволом

Российский боксер Артур Бетербиев ответил на вопрос, что он собирается купить себе после победы над соотечественником Дмитрием Биволом в титульном бою.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

12 октября Бетербиев одолел Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Сделаю ли я себе какой-нибудь дорогой подарок за эту победу? Нет, ничего не куплю. Просто приду домой и обниму маму. Поговорил с мамой после боя. Она очень счастлива. Это настоящий хэппи-энд», — заявил Бетербиев в интервью Boxing King Media.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональный поединок. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.

Артур Бетербиев стал вторым после Кости Цзю абсолютным чемпионом мира в истории отечественного бокса.