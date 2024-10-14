Федерация бокса России лишила Hardcore лицензий

Также федерация обратила внимание на уличные драки и оскорбления между участниками соревнований. В июле 2024 года Федерация бокса России приостанавливала действие лицензии Hardcore FC после скандала с Джавидом Рзаевым. Азербайджанец Рзаев победил россиянина Сергея Приходько и после боя вступил в перепалку с другим российским бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньёй» и попытавшись устроить драку. Позднее Рзаев извинился перед россиянами за сказанные слова.