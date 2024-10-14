Федерация бокса России лишила Hardcore лицензий

По данным Федерации бокса причиной такого решения стали грубые и систематические нарушения ими различных правил и регламентов.
«Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своими решениями прекратили действие лицензий промоутеров ООО “Эйчэфси Медиа” (дисциплина “кулачный бой” вида спорта “бокс”) и ООО “Боксинг Интертеймент” (дисциплина “профессиональный бокс” вида спорта “бокс”), которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing. Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта “бокс” и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — сообщает официальный телеграм-канал Федерации бокса России.
Также федерация обратила внимание на уличные драки и оскорбления между участниками соревнований. В июле 2024 года Федерация бокса России приостанавливала действие лицензии Hardcore FC после скандала с Джавидом Рзаевым. Азербайджанец Рзаев победил россиянина Сергея Приходько и после боя вступил в перепалку с другим российским бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньёй» и попытавшись устроить драку. Позднее Рзаев извинился перед россиянами за сказанные слова.
Hardcore Fighting Championship — российская спортивная организация, которая занимается промоушном в сфере кулачного спорта, ММА, бокса, и новостных спортивных ресурсов. Hardcore Fighting провела свой дебютный турнир в июне 2020 года.