Тренер Бетербиева высказался об «украденной у Бивола» победе

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев в Эр-Рияде победил соотечественника Дмитрия Бивола судейским решением в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Некоторые эксперты высказывались о том, что победа присуждена Бетербиеву незаслуженно. Ранее сообщалось о желании команды Бивола подать апелляцию на результат поединка, однако Дмитрий отказался участвовать в подаче апелляции.
«Я полностью был уверен после боя в том, что Артур выиграл. Единственный момент, которого я боялся, — обычно в примерно равных боях дают ничью. Два топовых боксера, очень классный и кассовый бой, многие хотят разжечь интерес, чтобы провести еще один поединок. Я ни минуты не сомневался в победе, и сейчас меня удивляют некоторые комментарии в СМИ, что Артуру “вытащили” победу. Поражают мнения не отдельных бывших боксеров и специалистов, а дилетантов, которые никогда не боксировали. Да, было очень много близких раундов, но два-три из них Артур точно выиграл с заметным перевесом», — передает слова Талибова РИА Новости.
«Артур был лучше, он вел бой и доминировал на ринге. Артур ведь разгоняется не сразу. Сколько нокаутов у него было в девятом и десятом раундах, в концовках поединков он всех перебивает. Мы в углу были уверены в том, что все будет нормально. Когда осталось три последних раунда, мы ему сказали — надо добавить. Артур прибавил, хорошо их провел и выиграл концовку боя. Это топовые раунды, они очень ценятся в профессиональном боксе», — добавил тренер Бетербиева.
Бетербиев выиграл каждый из 21 профессионального поединка. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.