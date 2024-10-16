Тренер Бетербиева высказался об «украденной у Бивола» победе

«Я полностью был уверен после боя в том, что Артур выиграл. Единственный момент, которого я боялся, — обычно в примерно равных боях дают ничью. Два топовых боксера, очень классный и кассовый бой, многие хотят разжечь интерес, чтобы провести еще один поединок. Я ни минуты не сомневался в победе, и сейчас меня удивляют некоторые комментарии в СМИ, что Артуру “вытащили” победу. Поражают мнения не отдельных бывших боксеров и специалистов, а дилетантов, которые никогда не боксировали. Да, было очень много близких раундов, но два-три из них Артур точно выиграл с заметным перевесом», — передает слова Талибова РИА Новости.