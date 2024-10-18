Бетербиев ответил на вопрос о возможном бое с украинцем Усиком

«Я эту тему вообще не люблю, потом все говорят, что я ему завидую. Он молодец, свою работу сделал. Сейчас я скажу, что, конечно, хотел бы с ним боксировать, и начнут говорить, что я маленький, лезу на такого крутого боксера. Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, я никогда не перейду в тяжелый вес. Я люблю быть легким, не люблю быть тяжелым», — сказал Бетербиев.