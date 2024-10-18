Бетербиев ответил на вопрос о возможном бое с украинцем Усиком

37-летний Усик является обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).
«Я эту тему вообще не люблю, потом все говорят, что я ему завидую. Он молодец, свою работу сделал. Сейчас я скажу, что, конечно, хотел бы с ним боксировать, и начнут говорить, что я маленький, лезу на такого крутого боксера. Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, я никогда не перейду в тяжелый вес. Я люблю быть легким, не люблю быть тяжелым», — сказал Бетербиев.
13 октября Бетербиев победил россиянина Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. В активе 39-летнего боксера 21 проведенный поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).
В мае Александр Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере. 37-летний украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, но уже спустя месяц лишился этого статуса, отказавшись от защиты чемпионского пояса IBF.
После боя Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком, который был прописан в контракте на первый бой. Он пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.