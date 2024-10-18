Россиянка вызвала на боксерский бой алжирку Хелиф

«Мы направили Хелиф предложение о бое. Ждем ее ответной реакции. Ее фанаты пишут мне, что Хелиф согласна на бой, но пока я не вижу этого подтверждения от нее», — приводит ТАСС слова Аминевой.
Иман Хелиф из Алжира победила в олимпийском турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 66 килограммов. В финале Иман противостояла китаянка Ян Лю. За победу на XXXIII Олимпийских играх в Париже президент Алжира Абдельмаджид Теббун наградил Хелиф Национальным орденом «За заслуги».
Выступающая в боксе спортсменка из Алжира оказалась в центре скандала после того, как в ⅛ финала итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его «нечестным». На чемпионате мира 2023 года Иман была отстранена перед боем за золотую медаль по медицинским показаниям. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития.
21-летняя Азалия Аминева — чемпионка мира среди молодежи 2021 года и чемпионка Европы среди юниорок 2020 года.