Российский боец ММА пожизненно отстранен за удар ногой в голову

Инцидент произошел во время боя против иранца Багера Фараджи на турнире клуба Ali Boxing Club в Таиланде. В четвертом раунде 21-летний россиянин отправил своего соперника в нокаут запрещенным в боксе приемом — ударом с ноги в голову. Фараджи моментально упал на ринг и потерял сознание. Перед этим Абдурашидов пропустил несколько серьезных ударов и был близок к тому, чтобы проиграть поединок.