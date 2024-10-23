Российский боец ММА пожизненно отстранен за удар ногой в голову

Инцидент произошел во время боя против иранца Багера Фараджи на турнире клуба Ali Boxing Club в Таиланде. В четвертом раунде 21-летний россиянин отправил своего соперника в нокаут запрещенным в боксе приемом — ударом с ноги в голову. Фараджи моментально упал на ринг и потерял сознание. Перед этим Абдурашидов пропустил несколько серьезных ударов и был близок к тому, чтобы проиграть поединок.
В соцсетях россиянин заявил, что выбросил удар ногой на автомате, по привычке. Позже Абдурашидов встретился со своим соперником и извинился перед ним за допущенную ошибку. Впрочем, это не уберегло его от жесткого наказания — он получил пожизненное отстранение от боксерских поединков.
Поединок против Фараджи был первым для Абдурашидова в профессиональном боксе. В ММА на его счету четыре победы в четырех боях в российском промоушене Absolute Championship Akhmat (ACA).