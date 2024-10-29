Артур Бетербиев — о канадском паспорте: Это вынужденная мера

«Я с младших юношей представлял Россию на международных первенствах Европы и мира, поднимал флаг нашей страны. Честно сказать, мне не очень приятно, когда мне задают такие вопросы. Как я могу себя ощущать кем-то другим? Получить паспорт Канады — это была вынужденная ситуация, не моя инициатива. Я общался с руководством нашей федерации, и если бы я тогда не принял это решение, то меня лишили бы титула и про мой новый титул тоже можно было бы забыть», — ответил Бетербиев на вопрос, кем он ощущает себя больше, россиянином или канадцем.