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Артур Бетербиев — о канадском паспорте: Это вынужденная мера

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев отметил, что ему неприятны вопросы о гражданстве Канады.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Артур Бетербиев является уроженцем Хасавюрта в Республике Дагестан. В 2013 году он перебрался в Монреаль, где и началась его профессиональная карьера. В 2022 году Бетербиев получил канадский паспорт и начал выступать под флагом этой страны.

«Я с младших юношей представлял Россию на международных первенствах Европы и мира, поднимал флаг нашей страны. Честно сказать, мне не очень приятно, когда мне задают такие вопросы. Как я могу себя ощущать кем-то другим? Получить паспорт Канады — это была вынужденная ситуация, не моя инициатива. Я общался с руководством нашей федерации, и если бы я тогда не принял это решение, то меня лишили бы титула и про мой новый титул тоже можно было бы забыть», — ответил Бетербиев на вопрос, кем он ощущает себя больше, россиянином или канадцем.

13 октября Бетербиев победил россиянина Дмитрия Бивола и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 39-летнего боксера 21 проведенный поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом).