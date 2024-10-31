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Поветкин временно отстранен из-за подозрений в допинге

Российский боксер Александр Поветкин временно отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Поветкин временно отстранен с 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Причина отстранения — «использование или попытка использования спортсменом запрещенного препарата либо запрещенного метода».

Нарушение было зафиксировано в октябре 2014 года, когда Поветкин проводил бой в Москве против камерунца Карлоса Такама. Россиянин одержал победу нокаутом в 10-м раунде и завоевал чемпионский титул WBC Silver в супертяжелом весе.

В июне 2021 года Поветкин объявил о завершении карьеры после поражения техническим нокаутом в 4-м раунде от британца Диллиана Уайта. Всего на счету россиянина 40 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (23 — нокаутом) при трех поражениях и одном ничейном результате. Также Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года.

В настоящее время 45-летний Поветкин занимает пост заместителя губернатора Вологодской области.