Поветкин временно отстранен из-за подозрений в допинге

Поветкин временно отстранен с 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Причина отстранения — «использование или попытка использования спортсменом запрещенного препарата либо запрещенного метода».
Нарушение было зафиксировано в октябре 2014 года, когда Поветкин проводил бой в Москве против камерунца Карлоса Такама. Россиянин одержал победу нокаутом в 10-м раунде и завоевал чемпионский титул WBC Silver в супертяжелом весе.
В июне 2021 года Поветкин объявил о завершении карьеры после поражения техническим нокаутом в 4-м раунде от британца Диллиана Уайта. Всего на счету россиянина 40 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (23 — нокаутом) при трех поражениях и одном ничейном результате. Также Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года.
В настоящее время 45-летний Поветкин занимает пост заместителя губернатора Вологодской области.