Поветкин временно отстранен из-за подозрений в допинге

В июне 2021 года Поветкин объявил о завершении карьеры после поражения техническим нокаутом в 4-м раунде от британца Диллиана Уайта. Всего на счету россиянина 40 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (23 — нокаутом) при трех поражениях и одном ничейном результате. Также Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года.