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Олимпийский чемпион Одли Харрисон в 53 года вернется в бокс

Британский супертяжеловес Одли Харрисон заявил о возвращении в мировой профессиональный бокс, но уже в роли менеджера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

«Ребята, у меня отличные новости. Я возвращаюсь в бокс в новой для себя роли, теперь буду менеджером профессиональных боксеров и уже получил лицензию от Атлетической комиссии Калифорнии», — написал Харрисон на своей странице в социальных сетях.

«Несмотря на то, что я мало чего добился на профессиональном ринге как боксер, я был одним из первых, кто вёл свою карьеру самостоятельно. Я знаю всё в этом бизнесе, от работы промоутеров до спонсорских соглашений и подбора оппонентов», — добавил олимпийский чемпион.

На Олимпийских игр в Сиднее 2000 года Харрисон победил в категории свыше 91 кг. В финале британец победил Мухтархана Дильдабекова из Казахстана. Бронзовые медали завоевали итальянец Паоло Видоц и Рустам Саидов из Узбекистана.

Также Одли Харрисон является чемпионом Европы по версии EBU (2010). На его счету 38 боев, из которых в 31 он одержал победу и семь раз потерпел поражения.