Олимпийский чемпион Одли Харрисон в 53 года вернется в бокс

«Несмотря на то, что я мало чего добился на профессиональном ринге как боксер, я был одним из первых, кто вёл свою карьеру самостоятельно. Я знаю всё в этом бизнесе, от работы промоутеров до спонсорских соглашений и подбора оппонентов», — добавил олимпийский чемпион.