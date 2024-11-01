Олимпийский чемпион Одли Харрисон в 53 года вернется в бокс

«Ребята, у меня отличные новости. Я возвращаюсь в бокс в новой для себя роли, теперь буду менеджером профессиональных боксеров и уже получил лицензию от Атлетической комиссии Калифорнии», — написал Харрисон на своей странице в социальных сетях.
«Несмотря на то, что я мало чего добился на профессиональном ринге как боксер, я был одним из первых, кто вёл свою карьеру самостоятельно. Я знаю всё в этом бизнесе, от работы промоутеров до спонсорских соглашений и подбора оппонентов», — добавил олимпийский чемпион.
На Олимпийских игр в Сиднее 2000 года Харрисон победил в категории свыше 91 кг. В финале британец победил Мухтархана Дильдабекова из Казахстана. Бронзовые медали завоевали итальянец Паоло Видоц и Рустам Саидов из Узбекистана.
Также Одли Харрисон является чемпионом Европы по версии EBU (2010). На его счету 38 боев, из которых в 31 он одержал победу и семь раз потерпел поражения.