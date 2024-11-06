В МОК не могут верифицировать медицинский отчет Иман Хелиф

«Мы понимаем, что Иман Хелиф подала в суд на лиц, которые прокомментировали ее ситуацию во время Олимпийских игр в Париже 2024 года, а также готовит иск в ответ на последние сообщения. МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство или сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить.



Иман Хелиф уже много лет участвует в женских соревнованиях по боксу на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Токио 2020 года, чемпионаты мира Международной боксерской ассоциации (IBA) и турниры, санкционированные IBA», — сказал представитель МОК.