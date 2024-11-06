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В МОК не могут верифицировать медицинский отчет Иман Хелиф

Представитель МОК на правах анонимности прокомментировал скандал вокруг алжирской спортсменки Иман Хелиф. Об этом сообщает Odds.ru.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Накануне французский журналист Джаффар Айт Аудиа предоставил общественности медицинский отчет, в котором говорится о биологических особенностях спортсменки. В документе отмечается, что Хелиф имеет мужской набор XY-хромосом, тестикулы, семенники и микропенис. Результаты МРТ спортсменки показали у нее отсутствие матки и яичников. Кроме того, уровень тестостерона в крови Хелиф почти в пять раз превышает норму, установленную для женщин.

«Мы понимаем, что Иман Хелиф подала в суд на лиц, которые прокомментировали ее ситуацию во время Олимпийских игр в Париже 2024 года, а также готовит иск в ответ на последние сообщения. МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство или сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить.

Иман Хелиф уже много лет участвует в женских соревнованиях по боксу на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Токио 2020 года, чемпионаты мира Международной боксерской ассоциации (IBA) и турниры, санкционированные IBA», — сказал представитель МОК.

На Олимпийских играх в Париже 25-летняя Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, победив в финале действующую чемпионку мира, китаянку Ян Лю (5:0).