Майк Тайсон узнал размер гонорара за бой с Джейком Полом

Как сообщает Daily Loud, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон получит около 20 миллионов долларов за бой против 27-летнего блогера Джейка Пола. Гонорар Пола составит в два раза больше.
Поединок состоится в техасском Арлингтоне 15 ноября. Первоначально бой был запланирован на 20 июля, но был отложен из-за обострения язвы у Тайсона.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для 58-ленего Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.