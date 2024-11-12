Джейк Пол перед боем подарил Майку Тайсону голубя: видео

Пол вручил Тайсону белого голубя, признавшись, что потратил кучу денег на этот подарок. Тайсон сразу заподозрил подвох и ответил, что птица похожа на дешевую и непородистую, пообещав скормить ее своему соколу.
58-летний боксер с детства любит голубей и занимается их разведением. Сейчас его коллекция насчитывает тысячи одомашненных голубей. Тайсон лично ухаживает за птицами, закупает для них лучшее оборудование и считает это увлечение терапевтическим.
Тайсон завершает подготовку к поединку с Полом, который состоится в пятницу, 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Первоначально бой был запланирован на 20 июля, но его отложили из-за обострения язвы у Тайсона.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.
Ранее Джейк Пол сообщил, что заработает за этот поединок 40 млн долларов. Гонорар Тайсона составит в два раза меньше.