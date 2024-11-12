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Джейк Пол перед боем подарил Майку Тайсону голубя: видео

Американский блогер Джейк Пол перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном подарил своему сопернику голубя. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Пол вручил Тайсону белого голубя, признавшись, что потратил кучу денег на этот подарок. Тайсон сразу заподозрил подвох и ответил, что птица похожа на дешевую и непородистую, пообещав скормить ее своему соколу.

58-летний боксер с детства любит голубей и занимается их разведением. Сейчас его коллекция насчитывает тысячи одомашненных голубей. Тайсон лично ухаживает за птицами, закупает для них лучшее оборудование и считает это увлечение терапевтическим.

Тайсон завершает подготовку к поединку с Полом, который состоится в пятницу, 15 ноября на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Первоначально бой был запланирован на 20 июля, но его отложили из-за обострения язвы у Тайсона.

Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее Джейк Пол сообщил, что заработает за этот поединок 40 млн долларов. Гонорар Тайсона составит в два раза меньше.