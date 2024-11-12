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Майк Тайсон: Я перешел в ислам задолго до суда

Легендарный боксер-тяжеловес рассказал, что по-прежнему остается мусульманином.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Майк Тайсон рассказал, что стал мусульманином перед судебным процессом, который начался в ноябре 1991 года. Тогда американского атлета обвинили в изнасиловании и Тайсон был приговорен к шести годам тюремного заключения.

«Я перешел в ислам задолго до суда. Он стал для меня истинной верой. По-прежнему остаюсь практикующим мусульманином и всегда им буду. Мне нужна моя вера для самой жизни, для моего существования. Без веры у вас ничего нет. Я молюсь абсолютно обо всём — за свою семью, даже перед тем, как перейти улицу», — приводит слова Тайсона британское издание Daily Mail.

Тайсон завершает подготовку к поединку с блогером Джейком Полом, который состоится в пятницу, 15 ноября на вечере бокса в техасском городе Арлингтоне. Первоначально бой был запланирован на 20 июля, но его отложили из-за обострения язвы у Тайсона.

Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях.

На счету Джейка Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.