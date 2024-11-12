Майк Тайсон: Я перешел в ислам задолго до суда

«Я перешел в ислам задолго до суда. Он стал для меня истинной верой. По-прежнему остаюсь практикующим мусульманином и всегда им буду. Мне нужна моя вера для самой жизни, для моего существования. Без веры у вас ничего нет. Я молюсь абсолютно обо всём — за свою семью, даже перед тем, как перейти улицу», — приводит слова Тайсона британское издание Daily Mail.