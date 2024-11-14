Джейк Пол защитил ухо бриллиантами, чтобы Тайсон его не укусил

Во время пресс-конференции Пол заявил, что всерьез опасается укуса Тайсона, поэтому был вынужден пойти на такие меры. Стоимость необычного ювелирного изделия Пола составляет 200 тыс. долларов.
Этот эпатажный ход является отсылкой к одному из самых культовых моментов в карьере Тайсона. В июне 1997 года в бою с Эвандером Холифилдом откусил часть правого уха соперника и выплюнул его на настил ринга. Судьи остановили бой, дисквалифицировав Тайсона и присудив победу Холифилду. «Железный Майк» был оштрафован на три миллиона долларов и полтора года провел вне бокса.
Майк Тайсон и Джейк Пол проведут поединок в пятницу, 15 ноября, на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Первоначально бой был запланирован на 20 июля, но его отложили из-за обострения язвы у Тайсона.
Бой Тайсона и Пола будет носить статус профессионального и пойдет в зачет обоих боксеров. Для Тайсона это будет первый профессиональный поединок с 2005 года. На его счету 58 поединков, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях и двух несостоявшихся боях. На счету Пола 11 поединков, в которых он одержал 10 побед (7 — нокаутом) при одном поражении.
Ранее Джейк Пол сообщил, что заработает за этот поединок 40 млн долларов. Гонорар Тайсона составит в два раза меньше.