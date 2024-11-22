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Пол ответил тем, кто считает его бой c Тайсоном «договорняком»

Блогер и боксер Джейк Пол ответил на обвинения в том, что его поединок против Майка Тайсона был постановочным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Al Bello/Getty Images for Netflix © 2024

15 ноября в техасском в Арлингтоне блогер одержал победу единогласным судейским решением над бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе американцем Майком Тайсоном, бой прошел в формате восьми раундов по две минуты.

Зрители поединка высказывали такое мнение после боя, поскольку Тайсон якобы воздерживался от ударов в выгодных ситуациях и не бил противника так же сильно, как он работал на лапах перед поединком.

«Так ведь он бил не по лапам, а был человек, который бил его в ответ. Люди не понимают, насколько мощно я бью. У меня плотный джеб, есть скорость и работа ног, благодаря которым я ухожу от ударов. В результате этого он выбрасывал удары в пустоту. Он не смог бы по мне попасть», — сказал Джейк Пол в своем подкасте.

«Люди просто хотят, чтобы я проиграл. Только в этом случае им понравился бы наш бой. Но это спорт, в нем бывает всякое. И если бы я нокаутировал Майка, то огреб бы еще больше критики. Мне бы говорили, что я сволочь и придурок. Хейтеры ищут любой повод для критики», — добавил блогер.

После боя 58-летнего Майка Тайсона отстранили от занятий спортом для прохождения медицинских обследований.