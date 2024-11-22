Пол ответил тем, кто считает его бой c Тайсоном «договорняком»

«Так ведь он бил не по лапам, а был человек, который бил его в ответ. Люди не понимают, насколько мощно я бью. У меня плотный джеб, есть скорость и работа ног, благодаря которым я ухожу от ударов. В результате этого он выбрасывал удары в пустоту. Он не смог бы по мне попасть», — сказал Джейк Пол в своем подкасте.