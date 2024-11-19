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Майка Тайсона отстранили от занятий спортом для прохождения медобследований

Бывший абсолютный чемпион мира проиграл блогеру Джейку Полу единогласным решением судей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон отстранен от занятий спортом после боя против Джейка Пола. Об этом ТАСС сообщил представитель Тайсона.

Бывший абсолютный чемпион мира проиграл Полу единогласным решением судей.

«Майка отстранили от любых активных занятий спортом, — сказал собеседник агентства. — Сейчас Майк будет проходить медобследования и проверять здоровье. Это важно после такого поединка и в таком возрасте».

Тайсону 58 лет. На его счету 50 побед (44 нокаутом) и 7 поражений. Два боя были признаны несостоявшимися.