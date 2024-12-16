«Сейчас понимаю — воровать плохо». Усик рассказал о своем детстве

«Мы воровали яблоки, воровали шоколадки, воровали торты, воду. Сейчас я понимаю, что воровать плохо, но тогда… Теперь мой сын Кирилл говорит мне: “Эй, папа, я хочу украсть шоколадку”. Я говорю ему: “Нет, у тебя есть деньги, чтобы заплатить за нее. Я дам тебе деньги, чтобы заплатить за нее”. Он говорит: “Нет, я хочу украсть”. Я говорю: “Нет, это плохо. Почему? Мы верим в бога, Иисуса. У нас есть десять заповедей. Одна из них — не укради”.



На ферме я делал все, что мог, — продавал мороженое, абрикосы, персики, ухаживал за скотом. Я не стыжусь этого. Это помогло мне стать тем, кем я являюсь, и я сделал это, чтобы моя семья могла выжить. Это было для меня всем. Я помню, как ребенком я был в поле. Я часто плакал. Но это было не потому, что я потерпел поражение. Эти слезы были от моей воли уйти от этой жизни и построить что-то лучшее», — сказал Усик.