«Сейчас понимаю — воровать плохо». Усик рассказал о своем детстве

37-летний уроженец Симферополя до 12 лет жил в селе Рыботин Черниговской области.
«Мы воровали яблоки, воровали шоколадки, воровали торты, воду. Сейчас я понимаю, что воровать плохо, но тогда… Теперь мой сын Кирилл говорит мне: “Эй, папа, я хочу украсть шоколадку”. Я говорю ему: “Нет, у тебя есть деньги, чтобы заплатить за нее. Я дам тебе деньги, чтобы заплатить за нее”. Он говорит: “Нет, я хочу украсть”. Я говорю: “Нет, это плохо. Почему? Мы верим в бога, Иисуса. У нас есть десять заповедей. Одна из них — не укради”.
На ферме я делал все, что мог, — продавал мороженое, абрикосы, персики, ухаживал за скотом. Я не стыжусь этого. Это помогло мне стать тем, кем я являюсь, и я сделал это, чтобы моя семья могла выжить. Это было для меня всем. Я помню, как ребенком я был в поле. Я часто плакал. Но это было не потому, что я потерпел поражение. Эти слезы были от моей воли уйти от этой жизни и построить что-то лучшее», — сказал Усик.
Александр Усик является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в весовой категории до 91 кг. В ноябре 2013 года украинец начал профессиональную карьеру. С тех пор он провел 22 поединка, в которых одержал 22 победы (14 — нокаутом).
19 мая Усик раздельным решением судей одержал победу над Тайсоном Фьюри и нанес британцу первое поражение в профессиональной карьере. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF.
После поединка Фьюри активировал пункт о реванше, который был прописан в контракте на бой. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Ожидается, что призовой фонд поединка превысит 190 млн долларов. Усику достанется 60% — не менее 114 млн долларов.