Бивол заявил журналисту из США, что не стыдится представлять Россию

— Знаешь, ты всегда должен не то чтобы гордиться, но ты должен не стыдиться того, откуда ты. Ты не можешь отменить этого. Это как сказать: «Это не моя мама, это не мой папа». Потому что ты родился здесь, живешь здесь.



Для меня важнее личные качества. В каждой стране, в каждой национальности есть прекрасные люди. Неважно, откуда они. А если у человека с головой не все в порядке, неважно, какая у него национальность, — сказал Бивол в интервью на Youtube-канале Seconds Out.