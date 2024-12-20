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Бивол заявил журналисту из США, что не стыдится представлять Россию

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол ответил на вопрос о своем гражданстве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

— Ты гордишься тем, что ты россиянин, учитывая текущую политическую ситуацию?

— Знаешь, ты всегда должен не то чтобы гордиться, но ты должен не стыдиться того, откуда ты. Ты не можешь отменить этого. Это как сказать: «Это не моя мама, это не мой папа». Потому что ты родился здесь, живешь здесь.

Для меня важнее личные качества. В каждой стране, в каждой национальности есть прекрасные люди. Неважно, откуда они. А если у человека с головой не все в порядке, неважно, какая у него национальность, — сказал Бивол в интервью на Youtube-канале Seconds Out.

Напомним, 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 39-летнего боксера 21 поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом). Бивол в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках.

Реванш между боксерами состоится 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии.

За первый поединок Бетербиев и Бивол заработали по $10 млн в качестве гонорара.