Бивол заявил журналисту из США, что не стыдится представлять Россию

— Ты гордишься тем, что ты россиянин, учитывая текущую политическую ситуацию?
— Знаешь, ты всегда должен не то чтобы гордиться, но ты должен не стыдиться того, откуда ты. Ты не можешь отменить этого. Это как сказать: «Это не моя мама, это не мой папа». Потому что ты родился здесь, живешь здесь.
Для меня важнее личные качества. В каждой стране, в каждой национальности есть прекрасные люди. Неважно, откуда они. А если у человека с головой не все в порядке, неважно, какая у него национальность, — сказал Бивол в интервью на Youtube-канале Seconds Out.
Напомним, 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением и стал первым с 2003 года абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 кг). В активе 39-летнего боксера 21 поединок, в котором он одержал 21 победу (20 — нокаутом). Бивол в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в профессиональной карьере. На счету 34-летнего россиянина 23 победы (13 — нокаутом) в 24 поединках.
Реванш между боксерами состоится 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии.
За первый поединок Бетербиев и Бивол заработали по $10 млн в качестве гонорара.