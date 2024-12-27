Майк Тайсон рассказал о депрессии после боя с Джейком Полом

«Этот бой был подобен покорению высочайшей вершины. Мы достигли пика, испытав невероятный восторг. И вдруг — бац! Все закончилось, и пришло время возвращаться к повседневности. Я даже почувствовал легкую депрессию от мысли, что теперь нужно вновь жить обычной жизнью. Ведь я готовился к этому возвращению целых девять месяцев», — сказал Тайсон.