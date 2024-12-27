Майк Тайсон рассказал о депрессии после боя с Джейком Полом

«Этот бой был подобен покорению высочайшей вершины. Мы достигли пика, испытав невероятный восторг. И вдруг — бац! Все закончилось, и пришло время возвращаться к повседневности. Я даже почувствовал легкую депрессию от мысли, что теперь нужно вновь жить обычной жизнью. Ведь я готовился к этому возвращению целых девять месяцев», — сказал Тайсон.
58-летний боксер также признался, что поединок с Джейком Полом остался в его памяти лишь фрагментарно.
«Помню только отдельные моменты. Для меня все выглядело примерно так: мы провели первый раунд, а затем Джейк вдруг начал делать что-то странное, что-то вроде поклона. Это последнее, что я помню. Я думал, что он собирается меня ударить», — добавил Тайсон.
Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоялся 15 ноября в Арлингтоне (Техас). Бой продолжался восемь раундов по две минуты и завершился победой Пола единогласным решением судей. В конце боя 27-летний блогер отвесил поклон в знак уважения к легендарному боксеру.
Гонорар Тайсона за этот бой составил 20 млн долларов. Пол получил вдвое больше — 40 млн долларов.