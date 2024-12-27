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Майк Тайсон рассказал о депрессии после боя с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о постбоевой депрессии после поединка с американским блогером Джейком Полом. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Al Bello/Getty Images for Netflix © 2024

«Этот бой был подобен покорению высочайшей вершины. Мы достигли пика, испытав невероятный восторг. И вдруг — бац! Все закончилось, и пришло время возвращаться к повседневности. Я даже почувствовал легкую депрессию от мысли, что теперь нужно вновь жить обычной жизнью. Ведь я готовился к этому возвращению целых девять месяцев», — сказал Тайсон.

58-летний боксер также признался, что поединок с Джейком Полом остался в его памяти лишь фрагментарно.

«Помню только отдельные моменты. Для меня все выглядело примерно так: мы провели первый раунд, а затем Джейк вдруг начал делать что-то странное, что-то вроде поклона. Это последнее, что я помню. Я думал, что он собирается меня ударить», — добавил Тайсон.

Боксерский поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоялся 15 ноября в Арлингтоне (Техас). Бой продолжался восемь раундов по две минуты и завершился победой Пола единогласным решением судей. В конце боя 27-летний блогер отвесил поклон в знак уважения к легендарному боксеру.

Гонорар Тайсона за этот бой составил 20 млн долларов. Пол получил вдвое больше — 40 млн долларов.