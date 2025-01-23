Спасал до потери сознания, прятал у себя дома евреев, не дал сопернику задохнуться. Героические поступки атлетов, некоторые имена вы не ожидаете здесь

По словам самого мотоциклиста Райана Чесли, он очнулся уже в шоковом состоянии и увидел перед собой Майка Тайсона. Конечно, ему показалось, что это галлюцинация от удара, он даже успел сфотографировать его на смартфон (именно из-за этого люди поняли, что боксер действительно был на месте событий). Тайсон, видя перед собой невменяемого мотоциклиста, только сказал ему: «Не переживай, скорая уже едет».