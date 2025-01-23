Спасал до потери сознания, прятал у себя дома евреев, не дал сопернику задохнуться. Героические поступки атлетов, некоторые имена вы не ожидаете здесь

Мы любим спортсменов за успехи, трофеи и силу характера, однако есть то, что впечатляет гораздо больше — человечность, позволяющая некоторым из них идти на отважные поступки, жертвуя иногда жизнью и здоровьем.
В этой подборке вы услышите об атлетах и не все из них вспомнятся вам как добропорядочные и дружелюбные люди. Однако на темных страницах их судьбы все же бывали светлые пятна.
Доигрывал матч в окровавленной форме. Бейсболист Джим Райс
Сейчас бывшему бейсболисту Джими Райсу уже 71 год, но мы помним о нем до сих пор — в его карьере был случай, который оставил Райса в памяти болельщиков отважным человеком.
Перенесемся в 8 августа 1982 года. Во время бейсбольного матча на стадионе «Фенуэй» мяч от линии штрафной попал в голову четырехлетнему мальчику. 150-граммовый снаряд моментально нанес открытую черепно-мозговую травму. Райс, осознавший, что счет жизни идет на минуты, и скорая приехать не успеет, уложил ребенка на ровный пол блиндажа. Медперсонал команды «Ред Сокс» оказал первую помощь мальцу, и через 30 минут юного болельщика доставили в больницу.
Врачи подчеркнули, что немедленная реакция Джима помогла спасти парню жизнь. Матч Райс в этот день доигрывал в окровавленной белой форме. Позже, узнав, что семья пострадавшего еле сводит концы с концами, Райс еще и оплатил ребенку лечение.
Спасал до потери сознания. Подвиг советского пловца Шаварша Карапетяна
Утро 16 сентября 1976 года сделало 17-кратного чемпиона мира и 13-кратного чемпиона Европы по плаванию Шаварша Карапетяна героем, но сам спортсмен заплатил высокую цену за свой поступок.
Карапетян вместе с братом отправился на утреннюю пробежку у Ереванского водохранилища, когда увидел стремительно движущийся троллейбус. Через мгновение транспортное средство полное людей оказалось в воде. К моменту, когда Шаварш вместе с братом и тренером добрался до места происшествия, троллейбус ушел под воду полностью. Карапетян сразу нырнул в водохранилище, несмотря на то что температура воды была около 13 градусов.
«Я же не любитель, а пловец мирового класса. О себе думать не было времени. Думал лишь о тех, кто оказался под водой. Самым сложным было выбить у троллейбуса заднее стекло. Нащупал нижнюю перекладину лестницы, ведущей на крышу, ухватился за нее руками и ударом ноги разбил окно», — рассказал Карапетян в интервью «Комсомольской правде».
Пловец вытаскивал людей одного за другим и даже прибывшие на место спецслужбы не могли остановить Карапетяна, который настолько яростно хотел помочь людям, что сам потерял сознание. Спасти тогда удалось 20 человек из 46 пострадавших, которых вытащил герой.
Тогда еще никто не знал, что для самого пловца эта история закончится весьма печально. Его увезли в реанимацию с множественными ранами, потерей крови и переохлаждением. Шаварш выкарабкивался из пограничного состояния два месяца. После такого возвращаться в большой спорт было невозможно. Врачи в один голос запрещали это делать, но, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Карапетян возобновил тренировки и в результате даже установил свой 11-й мировой рекорд, но это стоило неимоверных усилий. Карьера, очевидно, подошла к концу.
Спасение 20 жизней стоило Карапетяну успешной карьеры, но сам пловец нисколько об этом не жалел. Интересно, что поступок такого масштаба в СССР предали огласке не сразу. Сначала во всех газетах писали о слаженной работе спасательной бригады. Все потому что правительство не могло признать, что в Советском союзе троллейбус посреди белого дня мог запросто упасть в воду, а реальной причиной спасения десятка жизни стал фактически прохожий человек.
Остановил движение на магистрали, чтобы спасти жизнь. Майк Тайсон не только боксер и преступник
Американский боксер Майк Тайсон абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, а еще тот, кто часть своей карьеры провел в тюрьмах. Его обвиняли в изнасиловании, он успел подраться в самолете, сказать кучу компрометирующих фраз и заработать в целом не самую приятную репутацию. Но не все так однозначно.
Среди его поступков есть и тот, что позволил спасти жизнь молодому парню в сентябре 2014-го. Майк Тайсон, ехавший по вечернему Лас-Вегасу, обратил внимание на то, как таксист «подрезал» мотоциклиста и уехал в неизвестном направлении, пока пострадавший приземлился на обочине.
Тайсон остановил движение на оживленной магистрали и ждал приезда скорой помощи.
По словам самого мотоциклиста Райана Чесли, он очнулся уже в шоковом состоянии и увидел перед собой Майка Тайсона. Конечно, ему показалось, что это галлюцинация от удара, он даже успел сфотографировать его на смартфон (именно из-за этого люди поняли, что боксер действительно был на месте событий). Тайсон, видя перед собой невменяемого мотоциклиста, только сказал ему: «Не переживай, скорая уже едет».
Чесли спасли. А вот американский атлет словно бэтмен скрылся в ночи. Эту ситуацию Майк никак не комментировал, но заставил нас улыбнуться, сохранив надежду на его человечность.
Спас ребенка из толпы. Рафаэль Надаль легендарен во всем
Мир не знает более известного, успешного и доброго на данный момент теннисиста кроме Рафаэля Надаля. Этот король грунта завоевывал титулы Большого шлема 22 раза, но еще больше раз он завоевывал сердца своих болельщиков. Этот поступок только подтверждает человечность испанца.
Во время Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в 2019 году Надаль пришел на автограф-сессию. Как обычно, среди множества людей, желающих получить роспись кумира, была серьезная давка. В простонародии «яблоку негде упасть». В этой огромной толпе Рафаэль заметил ребенка и немедленно начал расталкивать людей вокруг, чтобы вытащить его за ограждение. Испугавшийся мальчик плакал, но теннисист постарался его успокоить, оставил автограф на кепке.
Статус Надаля, его титулы и всеобщее признание позволяли ему не обратить внимание на эту ситуацию или среагировать на нее иначе. Но человечность и доброе сердце остались для Рафы в приоритете и, может быть, это качество наравне с остальными помогло ему стать великим.
Скандально известный Серж Орье помог сопернику во время матча
Защитник сборной Кот-д’Ивуара Серж Орье, как и Майк Тайсон, отличался поступками, которые вовсе не красят репутацию. У Орье сложный характер, он не раз позволял себе резкие высказывания на поле, а в сентябре 2016 года был приговорен к двум месяцам заключения из-за драки и оскорбления полицейского.
8 октября 2016-го, однако, он доказал, что не напрасно обжаловал решение суда и не стал отбывать срок. Возможно, именно это помогло спасти жизнь сопернику Орье.
Во время матча Отборочного турнира на чемпионат мира, борясь за мяч, на газоне оказались сразу четверо футболистов. Один из них остался лежать. Первым это заметил Орье. Он мгновенно оказал помощь малийскому хавбеку Муссе Думбия. Как выяснилось позднее, у полузащитника случился эпилептический припадок в результате столкновения с соперником.
Серж смог раздвинуть челюсть Муссе, чтобы тот не проглотил язык во время конвульсий. Прибывшие на место медработники доделали все необходимое, но не будь там Орье, ситуация могла закончиться более печально.
Прятал в подвале евреев. Лучший боксер Третьего рейха Макс Шмелинг
Эта история стала известна миру спустя много лет после окончания Второй мировой войны. Боксер Макс Шмелинг был настоящим примером для подражания во времена существования нацистской Германии. Он выступал в тяжелой весовой категории, не раз становился победителем, а власти демонстрировали его как образец превосходства арийской расы над остальными.
Адольф Гитлер обожал Шмелинга, однако сам Макс не одобрял большинство идей действовавшего правительства, более того, старался бороться с нацистским режимом настолько, насколько это было возможно. Оказалось, что во времена еврейских погромов в 1938 году Шмелинг спас в своем доме двух братьев. Они выжили и один из них рассказал эту историю только после смерти самого боксера. При жизни атлета оба спасенных дали обещание никогда не говорить об этом. Однако это тот случай, когда нарушить молчание было важно и нужно.