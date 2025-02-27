Стал известен следующий соперник Дмитрия Бивола

Непобежденный американец является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC. Он завоевал пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе в июне 2024 года, победив единогласным решением судей украинца Александра Гвоздика.
22 февраля Бивол одержал победу в реванше над Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. После второго боя российские боксеры заявляли о готовности провести еще один поединок.
Ранее сообщалось, что Бивол планирует вернуться на ринг не раньше осени этого года.
На счету 34-летнего Бивола 25 боев, в которых он одержал 24 победы (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение. 28-летний Бенавидес провел 30 поединков, в которых он одержал 30 побед (24 — нокаутом).
1 февраля Бенавидес в Лас-Вегасе единогласным решением судей победил кубинца Дэвида Мореля и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).