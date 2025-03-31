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Нигерийский боксер, выступавший в России, умер после боя: видео

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу скончался после поединка в возрасте 31 года. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

29 марта Оланреваджу проводил бой в Гане против местного боксера Джона Мбанугу. В конце третьего раунда Мбанугу нанес неакцентированный удар по голове Оланреваджу, после чего он потерял равновесие и упал на канаты. Судья сразу вызвал на ринг медиков, после чего нигериец был экстренно госпитализирован в больницу, где скончался спустя полчаса.

Нигерийский боксер умер после боя: видео
18+
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Габриэль Олувасегун Оланреваджу по прозвищу «Успех» начал профессиональную карьеру в июле 2019 года. На его счету 23 поединка, в которых он одержал 13 побед (12 — нокаутом), потерпел восемь поражений и еще два боя завершил вничью. Оланреваджу становился чемпионом Нигерии и Западной Африки в полутяжелом весе.

С февраля 2022 по июнь 2024 года Оланреваджу провел пять поединков в России и потерпел пять поражений (три — нокаутом).