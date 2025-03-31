Нигерийский боксер, выступавший в России, умер после боя: видео

29 марта Оланреваджу проводил бой в Гане против местного боксера Джона Мбанугу. В конце третьего раунда Мбанугу нанес неакцентированный удар по голове Оланреваджу, после чего он потерял равновесие и упал на канаты. Судья сразу вызвал на ринг медиков, после чего нигериец был экстренно госпитализирован в больницу, где скончался спустя полчаса.