Как не облажаться на первой тренировке: советы для бокса, тенниса, зала и бассейна

Кажется, что в теннисе все понятно: увидел мяч — бей посильнее. На практике такая стратегия приведет к быстрой усталости и отсутствию удовольствия от игры и тренировки в целом. Еще на это повлияет неправильный хват ракетки — из-за неудобного положения руки и пальцев на рукоятке ракетки мышцы напрягаются больше. Хуже всего, что если вы привыкнете к неправильному хвату — переучиваться будет сложнее в разы.