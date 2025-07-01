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Блогер Джейк Пол попал в топ-15 рейтинга WBA

Американский блогер Джейк Пол дебютировал в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

29 июня на боксерском вечере в Анахайме (штат Калифорния) Пол одержал победу единогласным решением судей над 39-летним мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим — бывшим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе (до 72,6 кг). Поединок продлился десять раундов.

Ранее Пол сообщил, что WBA и WBC рассматривают его поединок с Чавесом как рейтинговый. Таким образом, 28-летний американец дебютировал в рейтинге WBA на 14-м месте. Это делает его потенциальным претендентом на бой за титул чемпиона организации, которым владеет мексиканец Хильберто Рамирес.

На боксерском вечере в Анахайме Рамирес провел вторую защиту чемпионского пояса по версии WBA, победив единогласным решением судей кубинца Юниэля Дортикоса.

Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в январе 2020 года. С тех пор он провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед (7 — нокаутом) при одном поражении. Единственное поражение Пол потерпел в феврале 2023 года раздельным решением судей от британца Томми Фьюри — сводного брата одного из самых известных и успешных тяжеловесов в истории бокса Тайсона Фьюри.

В ноябре 2024 года Джейк Пол единогласным решением судей одержал победу над бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.