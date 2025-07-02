Внучку Кости Цзю назвали в честь американского марсохода

— Возьмет ли Тим Цзю реванш у Себастьяна Фундоры?
— Первое, что я хотел бы сделать, это поздравить Костю Цзю с рождением внучки, вы об этом узнаете первыми. У девочки очень необычное имя — Кьюриосити, ее назвали в честь самого успешного марсохода. Цзю — необычная семья. Буду болеть за Тима, думаю, что в реванше у него все получится лучше, но предскажу победу Фундоры, — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.
Константин Цзю впервые стал дедушкой. Его сын, Тим Цзю проведет реванш с Себастьяном Фундорой в ночь на 20 июля в Лас-Вегасе. В первом поединке выступающий за Австралию боксер проиграл раздельным решением судей. На счету Фундоры в профессиональном боксе 22 победы, одно поражение и одна ничья. В активе Цзю 25 побед и два поражения.
Косте Цзю 55 лет. Ранее он владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.