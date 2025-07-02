Внучку Кости Цзю назвали в честь американского марсохода

— Первое, что я хотел бы сделать, это поздравить Костю Цзю с рождением внучки, вы об этом узнаете первыми. У девочки очень необычное имя — Кьюриосити, ее назвали в честь самого успешного марсохода. Цзю — необычная семья. Буду болеть за Тима, думаю, что в реванше у него все получится лучше, но предскажу победу Фундоры, — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.