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Внучку Кости Цзю назвали в честь американского марсохода

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю стал дедушкой. Об этом сообщил российский промоутер Владимир Хрюнов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

— Возьмет ли Тим Цзю реванш у Себастьяна Фундоры?

— Первое, что я хотел бы сделать, это поздравить Костю Цзю с рождением внучки, вы об этом узнаете первыми. У девочки очень необычное имя — Кьюриосити, ее назвали в честь самого успешного марсохода. Цзю — необычная семья. Буду болеть за Тима, думаю, что в реванше у него все получится лучше, но предскажу победу Фундоры, — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Константин Цзю впервые стал дедушкой. Его сын, Тим Цзю проведет реванш с Себастьяном Фундорой в ночь на 20 июля в Лас-Вегасе. В первом поединке выступающий за Австралию боксер проиграл раздельным решением судей. На счету Фундоры в профессиональном боксе 22 победы, одно поражение и одна ничья. В активе Цзю 25 побед и два поражения.

Косте Цзю 55 лет. Ранее он владел поясами WBC, WBA, IBF и WBO в период с 2001 по 2005 год. На счету Цзю-старшего 34 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 31 победу (25 — нокаутом) при двух поражениях и одном несостоявшемся бое.

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