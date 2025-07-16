Боксер Усик заявил, что завершит карьеру через два боя

— Потому что у меня двое сыновей: одному 12 лет, а другому — 10. Я нужен моим сыновьям. И моим дочерям тоже. Я хочу проводить время с семьей, с женой. Я хочу жить с семьей всегда, а не периодами. Шесть месяцев я тренируюсь, потом четыре месяца провожу с семьей. Это мало для моей семьи, — заявил Усик в интервью Queensberry Promotions.