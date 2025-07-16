Боксер Усик заявил, что завершит карьеру через два боя

— Ты сказал, что чувствуешь себя молодым. Почему тогда ты уходишь из бокса через два боя?
— Потому что у меня двое сыновей: одному 12 лет, а другому — 10. Я нужен моим сыновьям. И моим дочерям тоже. Я хочу проводить время с семьей, с женой. Я хочу жить с семьей всегда, а не периодами. Шесть месяцев я тренируюсь, потом четыре месяца провожу с семьей. Это мало для моей семьи, — заявил Усик в интервью Queensberry Promotions.
19 июля, в Лондоне Александр Усик проведет бой-реванш против британца Дэниела Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В 2023 году Александр Усик нокаутировал Дэниела Дюбуа в девятом раунде.
38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.
Авторитетный американский журнал The Ring признал Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году украинец провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.