Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксер Усик заявил, что завершит карьеру через два боя

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему планирует вскоре завершить боксерскую карьеру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

— Ты сказал, что чувствуешь себя молодым. Почему тогда ты уходишь из бокса через два боя?

— Потому что у меня двое сыновей: одному 12 лет, а другому — 10. Я нужен моим сыновьям. И моим дочерям тоже. Я хочу проводить время с семьей, с женой. Я хочу жить с семьей всегда, а не периодами. Шесть месяцев я тренируюсь, потом четыре месяца провожу с семьей. Это мало для моей семьи, — заявил Усик в интервью Queensberry Promotions.

19 июля, в Лондоне Александр Усик проведет бой-реванш против британца Дэниела Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В 2023 году Александр Усик нокаутировал Дэниела Дюбуа в девятом раунде.

38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.

Авторитетный американский журнал The Ring признал Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году украинец провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.