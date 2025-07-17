Тренер Александра Поветкина погиб в Африке

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевого задания погиб Игорь Нестеров.



Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. А главное — был одним из ближайших друзей Александра.



Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. От лица промоутерской компании “Мир бокса” выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря.



Покойся с миром, Кабан… Память о тебе навсегда останется с нами», — говорится в сообщении на официальной странице «Мира бокса» в VK.