Тренер Александра Поветкина погиб в Африке

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевого задания погиб Игорь Нестеров.
Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнером. А главное — был одним из ближайших друзей Александра.
Уход Игоря Нестерова — большая утрата для всей боксерской семьи. От лица промоутерской компании “Мир бокса” выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря.
Покойся с миром, Кабан… Память о тебе навсегда останется с нами», — говорится в сообщении на официальной странице «Мира бокса» в VK.
Поветкин отреагировал на смерть Нестерова, сделав совместный пост с «Миром бокса» в соцсетях.
Нестеров на протяжении долгого времени входил в команду Поветкина. Он также занимал должность президента федерации бокса подмосковного Чехова.
Александр Поветкин на профессиональном ринге провел 40 боев, в которых одержал 36 побед. Он был чемпионом WBA в 2011—2013 годах. На любительском уровне боксер выиграл Олимпиаду в Афинах, чемпионат мира (2003) и два чемпионата Европы (2002, 2004). В январе Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Поветкина на четыре года. В пробе спортсмена за 2014 год был найден запрещенный остарин.