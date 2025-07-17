«Мои яйца сказали: “Алекс, погоди” Усик — о первом бое с Дюбуа

— Если бы судья начал отсчитывать 10 секунд, ты бы встал и продолжил бой?

— Да, конечно. Я встал бы, 100 процентов. Но это было тяжело. Потому что мои яйца сказали мне: «Эй, Алекс, погоди». Да, было больно. Это ведь не удар по телу, а удар по запрещенному месту. Это другое чувство, — заявил Усик в интервью DAZN.