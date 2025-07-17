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«Мои яйца сказали: “Алекс, погоди” Усик — о первом бое с Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал спорный эпизод во время первого боя против британца Дэниела Дюбуа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

19 июля в Лондоне Александр Усик проведет бой-реванш против британца Дэниела Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В 2023 году Усик победил Дюбуа нокаутом, однако получил удар ниже пояса в пятом раунде — решение судьи признать удар запрещенным вызвало гнев команды британца.

— Если бы судья начал отсчитывать 10 секунд, ты бы встал и продолжил бой?
— Да, конечно. Я встал бы, 100 процентов. Но это было тяжело. Потому что мои яйца сказали мне: «Эй, Алекс, погоди». Да, было больно. Это ведь не удар по телу, а удар по запрещенному месту. Это другое чувство, — заявил Усик в интервью DAZN.

38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.

Авторитетный американский журнал The Ring признал Усика лучшим боксером 2024 года. В 2024 году украинец провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.